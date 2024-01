United Internet Aktie: Jubelschreie!

Der Aktienkurs von United Internet wurde im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Telekommunikationsdienste" bewertet. Dabei ergab sich eine Rendite von 1,79 Prozent, was mehr als 7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche von 2,9 Prozent, liegt United Internet mit 1,11 Prozent darunter. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um United Internet in den sozialen Medien zeigen einen deutlichen positiven Trend. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, da auch acht Handelssignale auf eine positive Entwicklung hindeuten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Aktienkurs von United Internet als überverkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 26,09, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen längeren Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Schlusskurs der United Internet-Aktie im Vergleich zu den Durchschnittswerten bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 24,08 EUR, was einem Unterschied von +38,07 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (+13,58 Prozent) zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt wird die Aktie von United Internet in verschiedenen Kategorien als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung, dem RSI und der technischen Analyse.