United Internet Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Dividendenrendite von United Internet beträgt derzeit 2,46 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,66 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für United Internet liegt bei 61 Punkten auf 7-Tage-Basis und bei 52,34 auf 25-Tage-Basis. Dies zeigt an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien von United Internet haben zu einer unterdurchschnittlichen Aktivität geführt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung für United Internet zeigt eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen United Internet konzentriert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.