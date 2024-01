United Internet Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die United Internet-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,46 Prozent auf, was 3,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird die United Internet derzeit positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie bei 23,04 EUR um +35,93 Prozent über dem Trendsignal von 16,95 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch in den vergangenen 50 Tagen weist die Aktie mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 20,33 EUR eine Abweichung von +13,33 Prozent auf, was ebenfalls als positiv bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 12, was darauf hinweist, dass die United Internet-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 34,22 und führt zu einer neutralen Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der United Internet-Aktie in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Auswertung von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 Schlecht-Signal und 6 Gut-Signale, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Insgesamt lässt die Analyse der Dividendenrendite, der technischen Analyse, des RSI und der Anleger-Stimmung die United Internet-Aktie in einem positiven Licht erscheinen.