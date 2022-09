United Internet Aktie - Jahresprognose bestätigt!

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

UI blickt auf ein erfolgreiches 1. Halbjahr zurück. Es wurde in neue Kundenverträge sowie in den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen investiert. So konnte die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um 290.000 auf 26,97 Mio gesteigert werden. Dabei kamen im Bereich Consumer Access 120.000 Verträge hinzu sowie 130.000 im Bereich Business Application. Weitere 40.000 Verträge wurden im Bereich Consumer Application gewonnen. Die werbefinanzierten… Hier weiterlesen