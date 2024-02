United Internet Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

United Internet hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,09 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in der Kategorie Dividende eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der United Internet-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 18,28 EUR. Der letzte Schlusskurs von 23,22 EUR liegt damit um 27,02 Prozent darüber, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 22,72 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt mit +2,2 Prozent auf ähnlichem Niveau. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die United Internet-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 15,99. Dies liegt 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert der United Internet derzeit bei 56,74, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".