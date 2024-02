United Internet Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für United Internet beläuft sich der RSI auf 54,62, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, liegt bei 48,21, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf United Internet in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten sich größtenteils neutral und an drei Tagen war die Stimmung sogar grün. Die statistische Auswertung historischer Daten ergab in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der Dividendenrendite schüttet United Internet im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Diversifizierte Telekommunikationsdienste) eine Rendite von 2,09 % aus, was 3,5 Prozentpunkte unter dem üblichen Wert von 5,58 % liegt. Daher führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Telekommunikationssektor hat die Aktie von United Internet im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,41 Prozent erzielt, was 18,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 0,54 Prozent, und United Internet liegt aktuell 12,87 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.