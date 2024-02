United Internet Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein RSI von 65,22 führt bei United Internet zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,15 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie von United Internet ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge im Internet zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Somit wird die langfristige Stimmungslage als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Internet mit einem Wert von 15,44 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 34,62. Dies führt zu einer Unterbewertung des Unternehmens und zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber United Internet eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung, da Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet haben, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigen.

Insgesamt erhält United Internet von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.