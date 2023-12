United Internet Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die United Internet-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 16,79 EUR aufgewiesen. Der aktuelle Kurs liegt bei 20,04 EUR, was einer Abweichung von +19,36 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 20,11 EUR, so ergibt sich eine Abweichung von -0,35 Prozent vom aktuellen Kurs. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern geprägt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei United Internet zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen war eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von United Internet bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" erteilt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der United Internet führt zu einer Einstufung von "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liefert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" laut dem RSI.

Die Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu United Internet geäußert wurden. Insgesamt wurden auch sechs positive Handelssignale ermittelt, was zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt. Die Redaktion ist somit der Auffassung, dass die Aktie von United Internet bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.