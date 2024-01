United Internet Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. Über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer an zehn Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen United Internet gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen von großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Dies führte zu 5 "Gut"-Signalen (bei 2 "Schlecht"-Signalen) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führte. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich hat die Aktie von United Internet in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Daher erhält United Internet für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für United Internet eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist United Internet derzeit eine Dividendenrendite von 2,46 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,56 % für "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Aufgrund dieser Differenz von 3,1 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat United Internet im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,79 Prozent erzielt, was 6,09 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 2,42 Prozent, und United Internet liegt aktuell 0,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.