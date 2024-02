United Internet Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über United Internet diskutiert. Sieben Tage lang dominierten dabei positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Laut tiefergehenden und automatischen Analysen der Kommunikation standen in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund. Daher erhält United Internet insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt wird, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die United Internet-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 41,59 ebenfalls nicht überkauft oder überverkauft, so dass auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für United Internet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Telekommunikationsdienste weist United Internet auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,46 % auf, was 3,04 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,51 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen auf das aktuelle Bild einer Aktie schließen. Bei United Internet wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält United Internet daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.