United Internet-Aktie: Der Aufschwung geht weiter

Mit einem Kursgewinn von über +7% setzt sich die United Internet-Aktie (WKN: 508903) am Mittwochmorgen klar an die Spitze der MDAX-Unternehmen und pirscht sich ganz nahe an ihr Jahreshoch heran. Was steckt hinter dem Kurssprung des Telekomkonzerns zur Wochenmitte?