United Internet Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für United Internet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 55,73 Punkte, was bedeutet, dass United Internet momentan weder überkauft noch überverkauft ist und als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,35, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht betrachtet, weist die Aktie von United Internet ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,99 auf, was 56 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut" Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividende hat United Internet derzeit eine Dividendenrendite von 2,09 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,58 Prozent. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine besonders positive Anleger-Stimmung bei United Internet. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen genannt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Diese Analyse wurde durch konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, die zu 0 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signalen führten. Basierend auf dieser Analyse ergibt sich eine Gesamtempfehlung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.