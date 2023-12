United Internet Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die United Internet-Aktie wird derzeit als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,88 liegt und damit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die United Internet-Aktie aufgrund des längerfristigen Durchschnitts der letzten 200 Handelstage eine "Gut"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führt jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor liegt die United Internet-Aktie mit einer Rendite von 1,79 Prozent um mehr als 9 Prozent darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.