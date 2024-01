United Internet Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Aktie von United Internet wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel wird auf etwa 6,72% über dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Entwicklung

Am 12.01.2024 verzeichnete United Internet einen Kursrückgang von -1,32%. Das Kursziel für das Unternehmen liegt bei 23,97 EUR, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,04.

Analyse

In den letzten fünf Handelstagen, also innerhalb einer vollständigen Handelswoche, summierte sich der Kursrückgang von United Internet auf -2,09%. Diese Entwicklung deutet auf eine derzeit relative Pessimismus am Markt hin, was auch von der eindeutigen Stimmung der Analysten bestätigt wird.

Prognose

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten legt das mittelfristige Kursziel für die Aktie von United Internet bei 23,97 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, würde dies Investoren ein Kurspotenzial von +6,72% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen schwachen Trends.

Analystenbewertung

Derzeit empfehlen 7 Analysten den Kauf der Aktie, während 11 Analysten sie als “Kauf” einstufen, jedoch ohne Euphorie. 6 Experten zeigen sich neutral und bewerten die Aktie mit “halten”. Insgesamt sind also noch 75,00% der Analysten optimistisch bezüglich der zukünftigen Entwicklung.

Schlussfolgerung

Zusätzlich zu den Einschätzungen der Analysten wird die positive Bewertung durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” untermauert, der zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die Aktie von United Internet scheint also trotz des aktuellen Kursrückgangs weiterhin das Vertrauen vieler Analysten zu genießen und bietet, gemäß der Prognose, ein Potenzial für zukünftige Gewinne.

