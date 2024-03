United Insurance Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American Coastal Insurance liegt derzeit bei 1,39, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche von 38 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Aktienkursperformance hat American Coastal Insurance in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 586,21 Prozent erzielt, was deutlich über der durchschnittlichen Rendite von 35,67 Prozent in der Versicherungsbranche liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von American Coastal Insurance zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (67) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (66,38) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 8,21 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,11 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,57 USD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis trendfolgender Indikatoren erhält die American Coastal Insurance-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.