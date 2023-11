United Industrial, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "International Frontier Resources":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. In Bezug auf Singapore Land wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage als "überkauft" bewertet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt dagegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Singapore Land als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von -7,14 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein "Neutral"-Signal, da die Differenz -2,5 Prozent beträgt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet wird ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Singapore Land zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Singapore Land spiegeln ebenfalls neutrale Themen wider, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von Singapore Land bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.