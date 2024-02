United Health Products-Anleger machen nicht mehr mit!

Die United Health Products-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 91,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der United Health Products liegt bei 55,81, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von United Health Products ist positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um United Health Products. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse weist die United Health Products-Aktie einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,25 USD aus den letzten 200 Handelstagen auf. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,21 USD deutlich darunter (-16 Prozent), wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,23 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,7 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.