United Health Products Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Für die United Health Products-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 69, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 56,33 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der United Health Products derzeit auf 0,25 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,24 USD aufweist. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,27 USD, was zu einem Abstand von -11,11 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Hinsichtlich der Dividenden schüttet United Health Products derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

In den sozialen Medien wurde United Health Products in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt die Analyse des RSI und der technischen Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von United Health Products.