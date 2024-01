United Health Products Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der United Health Products-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 72, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 56,84, was darauf hinweist, dass die United Health Products-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf dieser Grundlage wird das Wertpapier daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für United Health Products.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber United Health Products eingestellt waren. Mit insgesamt drei positiven und neun negativen Tagen sowie zwei Tagen ohne eindeutige Richtung, erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt United Health Products mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 90,02 Prozentpunkten im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die United Health Products-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen, dass die United Health Products-Aktie derzeit eher negativ bewertet wird, sowohl in Bezug auf den RSI als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung und die Dividendenpolitik.