United Health Products Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Dividendenrendite von United Health Products liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass Anleger in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens eher vorsichtig sein sollten. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat einen Wert von 92,26, was eine Differenz von -92,26 Prozent zur United Health Products-Aktie ergibt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Relative Strength Index (RSI), der verwendet wird, um zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für United Health Products liegt bei 64,29 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 58,16 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der United Health Products-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,25 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,21 USD liegt deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 0,22 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die United Health Products-Aktie für die einfache Charttechnik also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei United Health Products ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die zu einer Einschätzung als "Gut" führen. Insgesamt ergibt sich also zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.