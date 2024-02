United Health Products Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Schwankungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Mit einem RSI von 57,78 liegt United Health Products in einer neutralen Position, weder überkauft noch überverkauft. Eine ähnliche Bewertung von "Neutral" erhält die Aktie auch von RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen RSI von 54 ergibt.

Aus technischer Sicht beträgt der gleitende Durchschnittskurs von United Health Products derzeit 0,25 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,201 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -19,6 Prozent zum GD200 und von -12,61 Prozent zum GD50 der letzten 50 Tage. Beide Werte werden als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von United Health Products beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 liegt. Daher erhalten die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über United Health Products überwiegend positiv diskutiert, nur an zwei Tagen dominierte negative Kommunikation. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

