United Health Products Aktie: Der absolute Knall!

Die United Health Products-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,26 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,175 USD liegt, was einem Unterschied von -32,69 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,22 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die United Health Products-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass diese bei 0 Prozent liegt, was in etwa dem Mittelwert für diese Aktie entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Sentiment und der Buzz um die United Health Products-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Somit wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Abschließend wird die United Health Products-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI (65,06 Punkte) als auch der RSI25 (58,2 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft wird.

Insgesamt erhält die United Health Products-Aktie auf Basis dieser Analyse ein insgesamt "Schlecht"-Rating.