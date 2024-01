United Health Products Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Dividendenrendite ist eine wichtige Kennzahl, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst. Sie wird üblicherweise in Prozent angegeben. Aktuell beträgt die Dividendenrendite für United Health Products bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von United Health Products eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Ein weiterer wichtiger Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der United Health Products führt bei einem Niveau von 31,25 zur Einstufung "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 54,01 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für United Health Products.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über United Health Products wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an acht Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse nutzt trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die United Health Products-Aktie beträgt aktuell 0,25 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,228 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,25 USD eine Abweichung zum letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird United Health Products auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.