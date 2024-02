United Health Products Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von United Health Products diskutiert, jedoch ohne eindeutig positive oder negative Meinungen. In den letzten Tagen wurde jedoch besonders auf die positiven Aspekte von United Health Products eingegangen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über die Zeit und zeigt, ob diese überkauft oder unterkauft ist. Der 7-Tage-RSI der United Health Products-Aktie liegt bei 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet United Health Products im Vergleich zur Branche eine Dividende von 0 % aus, was 90,93 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die United Health Products-Aktie derzeit etwa -4,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch etwa -12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.