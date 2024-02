United Health Products Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtzahl der Bewegungen vergleicht. Der RSI der United Health Products liegt bei 59,18, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über United Health Products in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, was zu einer schlechten Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren schlechten Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der United Health Products-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -12 Prozent aufweist, wodurch die Aktie auch hier eine schlechte Bewertung erhält. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator, der zuletzt vor allem positive Meinungen über United Health Products in den sozialen Medien zeigte. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine gute Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.