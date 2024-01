United Health Products Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "OBIC":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber United Health Products eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und neun negative Tage, wobei an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält United Health Products daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Aktie von United Health Products bei 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag in Höhe von 90,02 Prozentpunkten. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der United Health Products-Aktie negativ sind. Der längerfristige Durchschnitt beträgt aktuell 0,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,22 USD liegt, was einer Abweichung von -12 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (0,25 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,22 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die United Health Products-Aktie zeigt einen Wert von 72, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (56,84) ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für United Health Products.