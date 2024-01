United Health Products Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der United Health Products liegt bei 55,1, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf United Health Products war die Stimmung in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,25 USD für die United Health Products-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,21 USD, was einen Rückgang von 16 Prozent darstellt und daher aus charttechnischer Sicht eine schlechte Bewertung ergibt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie ein schlechtes Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist United Health Products derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt ("Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör") von 89,56 % liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine eher negative Tendenz für die United Health Products-Aktie, sowohl in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und die Dividende.

