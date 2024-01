United Health Products Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der United Health Products-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,25 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,242 USD liegt, was einem Abstand von -3,2 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,24 USD, was einer Differenz von +0,83 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die United Health Products-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die United Health Products-Aktie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 90,01 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags erhält die Aktie eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.