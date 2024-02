United Health Products Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Instrument zur Beurteilung von Aktien. Zuletzt wurde die Aktie von United Health Products intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Dabei dominierten vor allem positive Meinungen. In den letzten Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über United Health Products gesprochen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von United Health Products beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 92,27 % (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von United Health Products liegt bei 59,18, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 52, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,25 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,22 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält United Health Products daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.