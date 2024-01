United Health Products Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf United Health Products wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 41,38 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI7 erhält United Health Products daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das United Health Products-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Dividenden schüttet United Health Products derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Der Unterschied beträgt 90,47 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der United Health Products verläuft derzeit bei 0,25 USD, während der Aktienkurs selbst bei 0,23 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 0,24 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Untersuchung, dass die Stimmung rund um die Aktie von United Health Products insgesamt als "Schlecht" bewertet wird. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für United Health Products weist eine Veränderung zum Negativen auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von United Health Products bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.