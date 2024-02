United Health Products Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von United Health Products intensiv diskutiert. Dabei wurden sowohl positive als auch negative Meinungen veröffentlicht. Jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um United Health Products diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von United Health Products als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die United Health Products-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 81,48, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 56,82, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht" Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der United Health Products derzeit bei 0,25 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,196 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -21,6 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,23 USD, was einer Distanz von -14,78 Prozent entspricht und damit ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung nach sich zieht. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei United Health Products derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -90,92 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält United Health Products von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Relative-Strength Index und der technischen Analyse, sowie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.