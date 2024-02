United-Guardian Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über United-Guardian in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was dazu führt, dass die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über United-Guardian deutlich mehr diskutiert als üblich, was auf steigende Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der United-Guardian-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 7,94 USD. Der aktuelle letzte Schlusskurs liegt mit 8,71 USD deutlich darüber (+9,7 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,93 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +9,84 Prozent ebenfalls über dem Durchschnitt. Somit erhält die Aktie auch kurzfristig betrachtet ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die United-Guardian-Aktie somit für die einfache Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei United-Guardian beträgt das aktuelle KGV 14, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" im Durchschnitt ein KGV von 47 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist United-Guardian daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

