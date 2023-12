United-Guardian Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Aktienkurs von United-guardian hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine Unterperformance von 178,32 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt 661,18 Prozent, wobei United-guardian aktuell 687,49 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für United-guardian zeigt eine Ausprägung von 87,8, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 57,62, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben derzeit kein eindeutiges Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von United-guardian bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls ein eher negatives Bild. Die Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen zeigt sich unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für United-guardian weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Somit wird der Aktie von United-guardian bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.