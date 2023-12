United-Guardian Aktie: Gigantischer Hammer!

Die United-guardian-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,34 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,14 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aktie von United-guardian gemischte Signale. Der RSI7 beträgt 91,94, was auf eine schlechte Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 59,59 liegt und somit eine neutrale Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund des RSI als "schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von United-guardian als unterbewertet, da das KGV mit 15,79 insgesamt 66 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 46,8 im Segment "Persönliche Produkte". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen wurde bei United-guardian eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies zeigt sich in einer positiven Entwicklung in den sozialen Medien und einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Daher wird das Sentiment und der Buzz rund um United-guardian als "Gut" bewertet.

Zusammenfassend erhält United-guardian insgesamt eine positive Bewertung, da die Dividendenrendite neutral ist, der RSI aufgrund gemischter Signale als "schlecht" eingestuft wird, die fundamentale Analyse die Aktie als unterbewertet zeigt und das Sentiment und der Buzz positiv bewertet werden.