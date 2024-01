United Food Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für United Food wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der aktuelle RSI7 von 50 Punkten deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt ebenfalls bei 50 Punkten, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +7,5 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist eine Abweichung von +7,5 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält United Food in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktien, werden anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von United Food bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von United Food im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,86 Prozent erzielt, was 29,01 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Nahrungsmittel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -6,62 Prozent, und United Food liegt aktuell 29,48 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.