United Fire Aktie: Das hat Gewicht!

Die United Fire-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,98 % aus, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 3,86 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die United Fire-Aktie liegt bei 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 54,52 führt zu einer neutralen Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Rating für United Fire basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der United Fire-Aktie mit -23,94 % mehr als 36 % darunter. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine mittlere Rendite von 28,32 % in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt United Fire mit 52,26 % deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um United Fire in den sozialen Medien deuten auf gemischte Einschätzungen und Stimmungen hin. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, häuften sich in den vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Daher wird das Unternehmen als neutral eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von United Fire bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.