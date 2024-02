United Fire Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Aktie von United Fire wurde in verschiedenen Aspekten analysiert, um eine umfassende Bewertung zu erhalten.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für United Fire zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur Versicherungsbranche zeigt sich, dass die Performance von United Fire in den letzten 12 Monaten um -27,88 Prozent niedriger war als der Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 30,85 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt.

Von den Analysten wird die United Fire-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wobei es keine Updates zu den Analystenbewertungen aus dem letzten Monat gibt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotenzial von 10,87 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält United Fire eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf den verschiedenen Aspekten der Analyse.