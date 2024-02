United Fire Aktie: Was geht denn hier ab?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für die United Fire-Aktie abgegeben. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 26 USD, was einem potenziellen Anstieg um 6,91 Prozent vom letzten Schlusskurs (24,32 USD) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhalten die United Fire-Aktien jedoch eine "Neutral"-Einstufung von den Analysten.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche hat United Fire in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -27,88 Prozent gezeigt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 15,77 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich. Auch im Finanzsektor lag die Rendite von United Fire mit 31,12 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von United Fire aufgrund des überbewerteten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 748,88 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 41,61 als "Schlecht" eingestuft.

Die Anlegerstimmung für United Fire war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in Kommentaren. Aufgrund dessen wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.