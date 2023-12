United Fire Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Mit einer Dividendenrendite von 2,98 Prozent liegt United Fire nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Versicherungsbranche. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

In Bezug auf den Aktienkurs hat United Fire im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,9 Prozent erzielt, was 28,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,48 Prozent im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 26,57 Prozent, wobei United Fire aktuell 49,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei United Fire ist insgesamt besonders positiv. Trotzdem zeigten sich in den letzten Tagen in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien überwiegend negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der United Fire bei 22,51 USD, während die Aktie selbst bei 19,49 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,42 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Andererseits hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 20,35 USD, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.