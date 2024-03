United Fire Aktie: Immer langsam!

Eine wichtige Kennzahl zur Bewertung von Aktien ist das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Diskussionen im Internet. Bei United Fire zeigten sich interessante Entwicklungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt.

Was die Dividende betrifft, schüttet United Fire derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dadurch erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine schlechte Bewertung.

Die Analysteneinschätzung fällt ebenfalls negativ aus. Von den Analysten wurde die United Fire-Aktie in den letzten zwölf Monaten überwiegend schlecht bewertet. Auch im Branchenvergleich schneidet der Aktienkurs von United Fire schlecht ab, sowohl im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor als auch im Vergleich zur Versicherungsbranche.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Einstufung für die United Fire-Aktie. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotenzial hin, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt jedoch zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.