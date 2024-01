United Fire Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Aktienkurs von United Fire liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 23,94 Prozent niedriger. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Rendite hin, während die Versicherungsbranche insgesamt eine mittlere Rendite von 18,83 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu liegt die Rendite von United Fire um 42,77 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen. Der RSI von United Fire liegt bei 35,96, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 55,54, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bezüglich United Fire wird von sozialen Medien als eher neutral bewertet, wobei in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung führt daher zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -5,72 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt hingegen nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.