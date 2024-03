United Energy tut es schon wieder?

Der Aktienkurs von United Energy hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Energiebranche eine Rendite von 14,41 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu beträgt die durchschnittliche Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche in den letzten 12 Monaten -8,16 Prozent, während United Energy mit 22,57 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von United Energy aktuell eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Öl Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche einen geringeren Ertrag von 8,08 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Dividende des Unternehmens und einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index, kurz RSI, herangezogen werden. Der RSI von United Energy liegt bei 57,41, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 70,71, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Schlecht" ergibt, was insgesamt zu einem Rating "Schlecht" führt.

In fundamentalen Aspekten gilt die Aktie von United Energy als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 7,98 liegt es insgesamt 42 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 13,86 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".