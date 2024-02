United Energy Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Aktie von United Energy weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,18 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die United Energy-Aktie ein Durchschnitt von 0,93 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,44 HKD, was einer Differenz von -52,69 % entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (0,76 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-42,11 %), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie wird als neutral eingestuft, da die Kommentare auf sozialen Plattformen und in den sozialen Medien überwiegend neutral waren.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von United Energy als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,98 insgesamt 42 % niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt, der 13,87 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.