United Energy Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Energy bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,79 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 39 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel aufgrund des niedrigen KGV als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet United Energy eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8,41 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 8,41 % ist. Dies führt zu einer Einstufung des Ertrags als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 0,96 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,83 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,54 Prozent entspricht. Auf Basis dessen erhält United Energy eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt ist jedoch bei 0,78 HKD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+6,41 Prozent). Infolgedessen erhält die United Energy-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird United Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität für United Energy gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.