United Energy Aktie: Das sollte jeder wissen!

In der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für United Energy bei 66,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn wir den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 88, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht" führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für United Energy beträgt 0 Prozent, was unter dem Branchenmittelwert von 1,01 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine Bewertung von "Schlecht" von unseren Analysten.

Im Bereich Fundamentalanalyse weist die Aktie von United Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,03 auf, was 40 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" (11,74). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Gesamtbewertung der fundamentalen Analyse als "Gut" führt.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Aktie von United Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,79 Prozent erzielt hat, was 19,73 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt. Im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Aktie ebenfalls 19,73 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.