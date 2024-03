United Energy Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den United Energy-RSI ergibt sich eine Ausprägung von 57,89, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 74,82, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Zusammenfassend führt dies zu einem Rating "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von United Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,98 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund des relativ niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet United Energy eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8,1 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zur Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von United Energy ist neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um United Energy, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der verschiedenen Kriterien eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie von United Energy.