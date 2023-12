United Energy Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) für die United Energy-Aktie liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 89 eine überkaufte Situation an, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich zur Energiebranche hat die United Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 7,79 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von -12,17 Prozent aufweist, schneidet die United Energy mit 19,96 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der United Energy-Aktie zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt einen negativen Trend aufweisen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,96 HKD, was 26,04 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 0,71 HKD liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,99 HKD weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,71 HKD eine Abweichung von 28,28 Prozent auf. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die United Energy-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die United Energy-Aktie mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 9,32 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die United Energy-Aktie eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des überkauften RSI, der positiven Branchenperformance, des negativen Trends in der technischen Analyse und der unterdurchschnittlichen Dividendenrendite.