United Energy Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Anleger-Stimmung bei United Energy ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten in den letzten ein bis zwei Tagen die Gespräche, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der United Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,88 HKD, während der Aktienkurs (0,5 HKD) um -43,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,69 HKD weist eine Abweichung von -27,54 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 % für United Energy, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 7,26 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte United Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,41 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -5,99 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,41 Prozent für United Energy. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,99 Prozent hatte, liegt United Energy mit einer Überperformance von 20,41 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.