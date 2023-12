United Energy Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von United Energy wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um United Energy. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Analyse insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet United Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 9,07 Prozentpunkte, was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ergibt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von United Energy mit 7,03 auf Basis der heutigen Notierungen 40 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (11,74). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die United Energy-Aktie ein Durchschnitt von 0,96 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,74 HKD (-22,92 Prozent Unterschied), weshalb eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,96 HKD über dem letzten Schlusskurs (-22,92 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält United Energy somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.