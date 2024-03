United Energy Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "United Energy":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens United Energy war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für United Energy beträgt 8,08, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 38,92, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der United Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,051 USD weicht um +27,5 Prozent ab, was zu einer Bewertung als "Gut" aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine Abweichung von +27,5 Prozent und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien bezüglich United Energy weist eine mittlere Aktivität auf, weshalb die Bewertung des Signals als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.